João Palhinha aborda passagem difícil pelo Bayern Munique e a consequente perda de espaço na Seleção Nacional. O internacional português mostra-se, no entanto, feliz com a mudança para o Tottenham, numa realidade que bem conhece: o futebol inglês.

Não é titular na seleção há um ano, isso pode ter haver com a passagem menos feliz no Bayern Munique?

«Tenho essa noção, eu próprio sinto isso, talvez tivesse a ver com a situação no Bayern, não há que estar com rodeios. Acho que o nosso momento dentro da seleção, normalmente, vive muito daquilo que fazemos nos nossos clubes, a verdade é essa. A época passada não foi fácil para mim, especialmente quando tive a lesão aqui na seleção. Parei mais tempo do que estava à espera, depois também não tive as oportunidades que acho que merecia ter tido depois de já ter recuperado dessa mesma lesão deveria ter tido depois de recuperar dessa lesão. Talvez isso tivesse tido impacto também aqui na seleção. Quando estamos a jogar e estamos bem nos nossos clubes, está tudo bem nos nossos clubes, é sempre mais fácil depois termos minutos aqui na seleção. São fases, as nossas carreiras futebolísticas vivem de fases. Agora estou a atravessa ruma fase muito feliz na minha vida, novo clube, novo projeto, numa liga em estou novamente a desfrutar. É como digo, o futebol e a vida em geral é muito o momentâneo. Resta-me a mim tentar aproveitar estes momentos e usufruir ao máximo.»

O que mudou no Tottenham? Sente que renasceu como jogador?

«Acho que simplesmente tenho tido as oportunidades que se calhar não tive no passado. Sinto também confiança total das pessoas que me quiseram levar para o Tottenham, neste caso o treinador. Quando sentimos essa confiança, de sermos desejados num sítio, acho que é onde devemos estar. Tomei esta decisão muito facilmente, não só por ser a Premier League, mas também por sentir a vontade do outro lado em trabalhar comigo. Foram essas oportunidades que me levaram a demonstrar aquilo que sou capaz de atingir. Portanto, estou muito feliz, muito contente com este novo desafio na minha vida. Só quero desfrutar ao máximo a Premier League e neste espaço da seleção, aproveitar todos os minutos que aqui tiver.»