João Palhinha, médio português, em declarações à RTP 3 após o empate frente à Escócia, por 0-0, na quarta jornada do Grupo A1 da Liga das Nações:

[O que faltou hoje?] «Faltou golos. Penso que merecíamos tirar algo mais deste jogo. Apesar de ser sempre difícil na Escócia, acho que o controlo de jogo da nossa parte foi notório. Mas de realçar aquilo que se tem vindo a fazer na Seleção. Estamos muito bem na Liga das Nações. Esperamos resolver a passagem já no próximo mês. Vamos ter mais dois jogos complicados, um jogo em casa e outro fora. Esperamos garantir isso o mais rápido possível»

[Arbitragem] «Se for dar a minha opinião honesta... não quero arranjar problemas. Mais vale ficar calado. Para bom entendedor, meia palavra basta. Acho que não foi pela arbitragem que não ganhámos o jogo. Não foi um bom trabalho, mas a culpa é nossa por termos saído daqui com um empate. Continuamos em primeiro lugar do grupo e é manter isto. Pretendemos ganhar os dois jogos e manter esta boa sequência que estamos a ter na Seleção.»