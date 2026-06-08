Pizzi garante que não tem qualquer «sentimento amargo» relativamente à FPF, por terminar a carreira sem participar em qualquer fase final de Mundiais ou Europeus com a Seleção Nacional.

O internacional português foi homenageado pela Federação na Cidade do Futebol e o evento contou com a presença de antigos colegas de Seleção, como Rui Patrício, Adrien Silva, Ricardo Pereira ou até João Félix.

«Acho que todos os jogadores que estão no espaço da Seleção Nacional querem os grandes torneios, seja Europeu ou Mundial. Eu não tive a oportunidade de estar presente, mas acho que não há nenhum sentimento amargo em relação a isso, porque esta foi, sem dúvida, uma carreira muito feliz, seja nos clubes ou na Seleção», afirma.

Pizzi realizou um total de 712 jogos enquanto profissional, tendo apontado 144 golos. No currículo destacam-se as quatro Ligas conquistadas pelo Benfica, assim como a Liga Europa pelo Atlético Madrid (2011/12) e a Liga das Nações (2018/19).