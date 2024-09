Portugal goleou a Bielorrússia por 7-3 e agarrou um dos dois bilhetes para a final da Superliga de futebol de praia, que está a decorrer em Alghero.

À procura de melhorar o resultado conseguido em 2023, quando a Seleção Nacional terminou no quarto lugar, a formação orientada por Mário Narciso entrou bem no encontro, com o golo de Rúben Brilhante, mas permitiu a reviravolta à equipa bielorrussa, ainda no primeiro período.

Só que este acabou por ser um momento decisivo no encontro, já que a partir daqui, Portugal partiu para uma vitória bastante expressiva. Léo Martins, Jordan Santos, Miguel Pintado, Bê Martins e Duarte Algarvio (com um «bis»), lançaram a comitiva lusa para a vitória.

Resta agora saber quem será o adversário de Portugal no jogo decisivo, que vai sair do jogo entre Itália e Espanha.