Portugal é campeão mundial de futsal universitário feminino. A Seleção Nacional venceu na final o Brasil, no desempate por penáltis: depois de um empate por 5-5 durante o tempo regulamentar, Portugal venceu por 5-4 nas grandes penalidades.

Num torneio realizado no Pavilhão Multiusos de Guimarães praticamente cheio, a Seleção Nacional chegou ao intervalo a perder, esteve a perder por 5-1, conseguiu reagir na segunda parte e chegou à igualdade, com um golo de Leninha, no último segundo da partida. No prolongamento não houve golos e nos penáltis Portugal foi mais forte.

Já no Mundial universitário masculino, Portugal conquistou bronze, após vencer a República Checa por 5-3, no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugar.