Portugal vai estrear o equipamento alternativo neste Mundial no próximo jogo, frente à Croácia, em Toronto. Após três jogos consecutivos a vestir de vermelho, a Seleção Nacional entrará em campo com a segunda camisola, em tons de verde muito clarinho.

Também a Croácia jogará com o equipamento alternativo. A seleção croata, habitualmente reconhecida pelo tradicional xadrez vermelho e branco, vai apresentar-se de azul.

 

RELACIONADOS
Seleção Nacional já começou a preparar o jogo com a Croácia
A história de Paulo Victor, a chorar em cima de um caixote do lixo... por causa de Ronaldo
Modric: «Portugal? Não temos de ter medo de nada»