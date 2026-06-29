Portugal vai estrear o equipamento alternativo neste Mundial no próximo jogo, frente à Croácia, em Toronto. Após três jogos consecutivos a vestir de vermelho, a Seleção Nacional entrará em campo com a segunda camisola, em tons de verde muito clarinho.

Também a Croácia jogará com o equipamento alternativo. A seleção croata, habitualmente reconhecida pelo tradicional xadrez vermelho e branco, vai apresentar-se de azul.