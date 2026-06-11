A Seleção Nacional de sub-20 garantiu a presença na final do Torneio de Toulon, após golear o Canadá por 6-1 no último jogo da fase de grupos.

Em França, os comandados de Oceano Cruz colocaram-se em vantagem cedo no encontro e aos nove minutos já venciam pela margem mínima, graças ao primeiro de dois golos de João Rego. O jogador do Benfica voltou a fazer o gosto ao pé pouco depois, mas antes disso houve ainda tempo para o remate certeiro de Mathys Carvalho.

Ao intervalo, Portugal vencia por 3-0 e o segundo tempo arrancou com a reação dos canadianos. Sergei Kozlovskiy (51 minutos) atirou a contar e esse lance parece ter despertado a Seleção Nacional, que não demorou a reagir. Mauro Couto ampliou a vantagem quatro minutos depois e, até final, nota para o «bis» de Tiago Andrade, que fechou as contas de uma bela goleada.

No próximo sábado, a Seleção Nacional defronta a Tunísia na final do torneio que já conquistou em três ocasiões (1992, 2001 e 2003).