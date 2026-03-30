Beto Pimparel considera que não assumir que Portugal tem condições para ser campeão do mundo é «uma contradição e um crime», sobretudo pela qualidade dos jogadores à disposição de Roberto Martínez.

Em declarações à agência Lusa, o antigo internacional português fala sobre a importância dos jogos particulares para os menos utilizados e o «passo em frente» que devem dar para complicar as contas do selecionador.

«Portugal tem dos melhores jogadores e seria uma contradição e um crime não assumir que tem condições para ser campeão do mundo. Agora, há diversas circunstâncias e seleções a querer o mesmo e a igualar-nos no talento. Se Portugal se destacar no desejo, na vontade e na crença, acredito que pode chegar mesmo muito longe e fazer história», refere.

«Os atletas têm de dar esse passo em frente para demonstrar que são opções para o selecionador. Alguns deles provavelmente não vão estar na fase final, porque não há espaço para toda a gente e Portugal tem um leque de 40/45 futebolistas capazes e com qualidade», acrescenta.

Além disso, Beto recorda a conquista inédita do Campeonato da Europa em 2016 e pede para que a comitiva lusa se «agarre» a esse feito para voltar a tentar fazer história, desta vez no Mundial2026.

«Temos de nos agarrar muito ao que aconteceu no Euro2016. Com todas as circunstâncias e imponderáveis naquela final, Portugal mostrou frente à França um desejo enorme de ser campeão da Europa. Obviamente, existe técnica, tática, talento, qualidade e mentalidade, mas uma equipa desejar a vitória com todas as forças e em coletivo pode fazer com que Portugal dê um passo em frente e atinja a melhor classificação de sempre», confessa.