«Portugal? Seria um crime não assumir que tem condições para ser campeão do mundo»
Beto Pimparel destaca qualidade da Seleção Nacional e garante que os jogadores menos utilizados têm de dar um «passo em frente» contra os Estados Unidos
Beto Pimparel destaca qualidade da Seleção Nacional e garante que os jogadores menos utilizados têm de dar um «passo em frente» contra os Estados Unidos
Beto Pimparel considera que não assumir que Portugal tem condições para ser campeão do mundo é «uma contradição e um crime», sobretudo pela qualidade dos jogadores à disposição de Roberto Martínez.
Em declarações à agência Lusa, o antigo internacional português fala sobre a importância dos jogos particulares para os menos utilizados e o «passo em frente» que devem dar para complicar as contas do selecionador.
«Portugal tem dos melhores jogadores e seria uma contradição e um crime não assumir que tem condições para ser campeão do mundo. Agora, há diversas circunstâncias e seleções a querer o mesmo e a igualar-nos no talento. Se Portugal se destacar no desejo, na vontade e na crença, acredito que pode chegar mesmo muito longe e fazer história», refere.
«Os atletas têm de dar esse passo em frente para demonstrar que são opções para o selecionador. Alguns deles provavelmente não vão estar na fase final, porque não há espaço para toda a gente e Portugal tem um leque de 40/45 futebolistas capazes e com qualidade», acrescenta.
Além disso, Beto recorda a conquista inédita do Campeonato da Europa em 2016 e pede para que a comitiva lusa se «agarre» a esse feito para voltar a tentar fazer história, desta vez no Mundial2026.
«Temos de nos agarrar muito ao que aconteceu no Euro2016. Com todas as circunstâncias e imponderáveis naquela final, Portugal mostrou frente à França um desejo enorme de ser campeão da Europa. Obviamente, existe técnica, tática, talento, qualidade e mentalidade, mas uma equipa desejar a vitória com todas as forças e em coletivo pode fazer com que Portugal dê um passo em frente e atinja a melhor classificação de sempre», confessa.