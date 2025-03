Nuno Mendes foi esta segunda-feira questionado acerca de Geovany Quenda. O jogador do Sporting tem sido associado a um contrato milionário com o Chelsea, aquela que será a primeira «aventura» no estrangeiro do jovem de 17 anos.

«Em relação ao contrato, ele é a melhor pessoa para falar, mas estou contente por ele, pelo que tem feito no Sporting. Tem evoluído, o conselho que posso dar-lhe é continuar a trabalhar. É só o começo e tem uma longa carreira pela frente», começou por dizer Nuno Mendes em conferência de imprensa da Seleção nacional, onde recordou as comparações que tem com Quenda, dado que também saiu jovem dos leões para o PSG.

«O futebol é momento, eu também tive a minha oportunidade de poder sair jovem de Portugal e enfrentar outros objetivos, o conselho que eu dou ao Quenda é continuar a trabalhar, e quando ele for para o Chelsea vai ser outra coisa, vai ser outro país, outra língua, vai ter de se adaptar, e acho que isso vai ser uma boa fase para ele», concluiu.

Portugal joga esta quinta-feira, dia 20 de março frente à Dinamarca a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga das Nações, naquela que pode ser a estreia do jovem do Sporting na Seleção nacional.