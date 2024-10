Rafael Leão, extremo português, em declarações à RTP 3 após o empate frente à Escócia, por 0-0, na quarta jornada do Grupo A1 da Liga das Nações:

[Papel na Seleção] «Tento sempre dar o meu melhor. As oportunidades que o mister me dá, seja a titular ou a vir do banco, tento sempre ajudar a minha equipa com o meu jogo. Foi o que tentei fazer hoje. Independentemente da minha atuação individual, o mais importante é a equipa. Hoje não foi possível conseguir os três pontos, mas mantivemos a nossa baliza a zeros e levamos daqui um ponto.»

[Análise ao jogo] «Foi um jogo complicado. Não conseguimos impor o nosso jogo, que é controlar o jogo, ir à esquerda e direita. Também porque a Escócia estava a jogar em casa, com o seu público e são uma equipa aguerrida. O nosso jogo não foi perfeito. Tentámos ganhar. Criámos muitas ocasiões de golo, flagrantes, mas não fomos eficazes.»

[Adormecimento da equipa] «Já sabíamos como o jogo ia ser. O mister preparou-nos mentalmente para hoje. Simplesmente as coisas não correram bem. Acontece. O jogo contra a Polónia correu lindamente e hoje não correu tão bem.»