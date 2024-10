A FIFA anunciou, esta quinta-feira, a atualização do ranking de seleções e a principal novidade é a subida de Portugal até à sétima posição.

Após a mais recente paragem para os compromissos internacionais, com um total de 175 jogos realizados, a nova tabela deixa a Seleção Nacional à frente dos Países Baixos, que desceram um lugar e estão agora apenas à frente de Itália e Colômbia, no «top-10». A lista continua a ser liderada pela Argentina, atual campeã do Mundo e detentora da Copa América.

Outro dos principais destaques vai para o Comoro e o Sudão, sendo que ambos ganharam dez posições, mais do que qualquer outra seleção durante este período.

Confira aqui o ranking completo da FIFA: