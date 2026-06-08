Renato Veiga considera que o cansaço dos jogadores no fim da época não vai afetar a intensidade com que vão disputar o Mundial 2026. O internacional português afirma que a Seleção Nacional não é favorita à conquista da prova:

Cansaço dos jogadores antes do Mundial...

«Hoje em dia há cada vez mais jogos, mas nós tentamos prepararmo-nos da melhor forma para tal. Para disputar um Mundial não falta motivação, certamente não faltarão baterias. Olhamos todos com uma grande ambição e é tentar fazer o melhor por Portugal, acima de tudo.»

Portugal entra no lote de favoritos?

«Não há que fugir à qualidade de Portugal, acho que somos candidatos apenas, favoritos não. Se nos fizer essa pergunta daqui a algum tempo poderei responder melhor, neste momento somos candidatos, mas não favoritos.»

Renato Veiga com a camisola 13 no Mundial

«É um privilégio, obviamente (usar o número que Eusébio usou). Ter uma camisola já muito pesada, que é de Portugal, e ainda por cima com um número icónico. Não digo um peso, mas sim uma motivação extra, acho que passa apenas por aí.»