Ricardo Velho, em declarações à flash interview da RTP, após a vitória de Portugal sobre os Estados Unidos, por 2-0:

Estreia pela Seleção Nacional...

«Foram uns minutos muito desejados, por assim dizer. Estou agradecido pela oportunidade ao mister. Estava ansioso, é o ponto mais alto da carreira de qualquer jogador, ainda por cima uma nação como a nossa. É um orgulho poder estar aqui e representar Portugal no campo. Mesmo que não representasse, para mim já era um orgulho poder estar aqui.»

Concorrência na baliza de Portugal

«A concorrência é muito forte, sem dúvida. Temos um grupo repleto de grandes guarda-redes. Vou fazer o melhor de mim para poder ajudar, mas o que importa é que Portugal ganhe e que estejamos todos a festejar.»

E se não for chamado para o Mundial?

«Se isso acontecer, vou estar feliz em casa a torcer por Portugal. Vou batalhar muito para poder estar aqui no lote dos guarda-redes. Há muita qualidade na nossa posição, em Portugal. A realidade é essa.»