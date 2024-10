Roberto Martínez chamou Samú e Ricardo Velho à Seleção Nacional, promovendo as estreias do médio do Maiorca e do guarda-redes do Farense. Otávio, João Cancelo e Francisco Conceição estão também de regresso à lista.

De fora ficaram desta vez José Sá, Tiago Santos, Geovany Quenda e Pedro Gonçalves (lesionado), que tinham estado na última convocatória e não estão nesta para a jornada internacional de outubro.

O selecionados divulgou assim a lista de convocados para a 3ª e 4ª jornadas da fase de apuramento da Liga das Nações, frente à Polónia (12 de outubro, em Varsóvia) e à Escócia (15 de outubro, em Glasgow).

Ambos os jogos realizam-se às 19h45 (hora portuguesa).

Portugal, recorde-se, está em primeiro lugar no Grupo A1, tendo vencido, em casa, nas duas jornadas inaugurais, a Croácia e a Escócia.

Confira aqui a lista dos 26 convocados por Roberto Martínez:

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Ricardo Velho (Farense) e Rui Silva (Bétis);

Defesas: Rúben Dias (Man. City), António Silva (Benfica), Renato Veiga (Chelsea), Gonçalo Inácio (Sporting), João Cancelo (Al Hilal), Diogo Dalot (Man. United), Nuno Mendes (PSG) e Nélson Semedo (Wolverhampton);

Médios: João Palhinha (Bayern), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Man. United), Bernardo Silva (Man. City) e Rúben Neves (Al Hilal) e Samu Costa (Maiorca), Otávio (Al Nassr);

Avançados: Francisco Conceição (Juventus), Trincão (Sporting), João Félix (Chelsea), Rafael Leão (Milan), Pedro Neto (Chelsea), Cristiano Ronaldo (Al Nassr) e Diogo Jota (Liverpool).