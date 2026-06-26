Roberto Martínez na conferência de imprensa de antevisão à partida diante da Colômbia, na última jornada da fase de grupos do Mundial 2026, falou da equipa nacional e do que pode mudar para esta última jornada da fase de grupos.

Vai fazer alterações na equipa?

«A ideia é ter todos os jogadores preparados. Acho que agora estamos já numa altura em que a equipa pode fazer duas, três substituições ao intervalo e a equipa continuar com a mesma de qualidade técnica e tática. Essa é a força do nosso balneário. Os jogadores estão preparados quando começam o onze inicial para dar tudo e estão preparados quando começam no banco para fazer a diferença. Na nossa equipa a palavra substituto não existe. Vamos avaliar hoje como estão os jogadores. Posso dizer que todos os 27 jogadores estão aptos para o treino, que é muito importante.»

Está com receio que Portugal perca a raiva do segundo jogo amanhã?

«Não, agora eu acho que o grupo está em um equilíbrio muito, muito bom. Quando estamos juntos no treino, conseguimos ganhar confiança em tudo o que fazemos. O desempenho no segundo jogo deu isso, muita confiança, muita força para acreditar naquilo que fazemos. E isso é essencial. O aspeto do foco, da concentração, do esforço, da atitude que já tivemos nos dois jogos, isso continua e não o perdemos. E acho que a equipa está a crescer constantemente. Contra a Colômbia precisamos de continuar crescer, mas naquilo que é um ambiente diferente, como que nós podemos ter a personalidade para continuar a ser Portugal. Podemos mostrar aquilo que conseguimos fazer quando o ambiente é diferente.»

Primeira vez que Portugal não vai jogar em casa

Já tivemos tempo para falar disso e a nossa concentração é atingir o nosso melhor. Foi muito, muito positivo para nós durante o segundo jogo, após marcar o primeiro golo, continuarmos a controlar o jogo todo, o que no primeiro jogo não não conseguimos. Não é só o aspecto tático, nem técnico, acho que o aspecto psicológico de gerir um jogo num mundial é muito importante. Amanhã precisamos de fazer isso. Provavelmente é o primeiro jogo neste mundial que jogamos fora de casa. Aqui em Miami, há um número muito, muito elevado de adeptos da Colômbia. Por isso também é um bom desafio para nós poder sentir que podemos controlar o jogo, que podemos ser nós mesmos neste ambiente.»