Cristiano Ronaldo em declarações à flash interview da RTP, após a vitória por 2-1 de Portugal sobre a Croácia, a contar para a Liga das Nações:

«900 golos? Era um numero que eu queria atingir há bastante tempo, mas sabia que o ia conseguir de forma natural, foi um excelente jogo de futebol de ambas as equipas, um espetáculo. Soubemos sofrer em alguns momentos e isso é importante, somos os justos vencedores.»

«Festejo? Emoção, só eu sei o quão difícil é trabalhar diariamente para chegar aos 900 golos, é único na minha carreira e foi com muita emoção que comemorei o golo.»

«Mundial 2026? Portugal ganhar um Europeu equivale a um Mundial na minha opinião, já ganhei 2 troféus por Portugal, o que vier a mais é espetacular. Não me motivo por estas razões, motivo-me por desfrutar do futebol e os recordes de uma forma natural, os recordes é que me perseguem. Depois do que fizemos no Europeu tínhamos de dar uma resposta e foi o que fizemos.»