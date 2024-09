A presença de Cristiano Ronaldo no Mundial 2026 voltou a ser tema na conferência de imprensa desta segunda-feira e o internacional português garantiu não estar a pensar nisso, nesta altura da carreira.

«A pré-época para já tem sido positiva, consegui marcar nos quatro jogos que joguei, sinto-me quase em forma. 2026? Não posso responder a essa pergunta, o momento é bom, vamos começar uma nova etapa e vamos viver este momento que é positivo, estou feliz de voltar à Seleção. Tentar entrar da melhor maneira. Ainda há muita história no meio», referiu.

Além disso, o avançado do Al Nassr falou também sobre a histórica marca dos 1000 golos, que recentemente abordou numa entrevista. Para Cristiano Ronaldo, o mais importante é a alegria que sente em treinar e jogar, seja pelo clube ou pela Seleção Nacional.

«Depois de chegar aos 899 golos, achas que ainda estou preocupado com o golo 900, 901 ou 902. Não é o que me move, o que me move é a alegria que ainda tenho de treinar, ir para o jogo e ter competição. Para mim é o mais importante, o golo às vezes marcas ou não, faz parte da vida. Não é fácil, tudo tem o seu preço. Antes de chegar aos 1000 tenho de chegar aos 900 golos», admitiu o avançado português.