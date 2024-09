A Seleção Nacional sub-21 está de visita a Karlovac, na Croácia, para a 8.ª jornada da fase de apuramento para o Europeu do próximo ano. Em declarações à Federação Portuguesa de Futebol, Rui Jorge espera dificuldades, mas também uma exibição ao «melhor nível» dos seus pupilos.

«Espero um bom jogo, até porque há, também, uma excelente equipa do outro lado, com jogadores com elevada qualidade técnica, boa relação com a bola, equiparada à nossa nesse aspeto, pelo que teremos de estar ao nosso melhor nível para conseguir vencer», referiu o selecionador nacional, na tarde desta segunda-feira.

Em caso de triunfo sobre a Croácia, a qualificação ficará à distância de um ponto, com dois jogos por disputar.

«Qualquer outro resultado não fecha as contas do grupo», reiterou Rui Jorge.

Por sua vez, o capitão Henrique Araújo – emprestado pelo Benfica ao Arouca – alertou para as valências dos croatas.

«Teremos pela frente a equipa que ainda nos pode tirar do apuramento direto, por isso temos de estar muito focados. O resultado em casa [5-1] foi muito positivo e isso dá-nos confiança, mas sabemos que vamos ter pela frente uma boa equipa», explicou.

O avançado espera, por isso, um encontro diferente daquele disputado em Faro, em março. O Croácia-Portugal principiará pelas 18h desta terça-feira.

Portugal acumula 18 pontos em sete jogos no Grupo G, seguido pela Croácia, com 16 (sete jogos), e pela Grécia, com 14 (oito).

A Seleção Nacional encerrará a qualificação nas Ilhas Faroé, a 11 de outubro, e em Andorra, a 15 de outubro.