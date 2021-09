Fernando Santos anunciou esta quinta-feira a lista de convocados para os próximos jogos da seleção nacional, frente a Qatar e Luxemburgo, em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol.

Portugal defronta o Qatar em encontro particular no Estádio Algarve, a 9 de outubro (20h15), seguindo-se a receção ao Luxemburgo, igualmente no Estádio Algarve, a 12 de outubro (19h45), em jogo de qualificação para o Mundial 2022.



O luso-brasileiro Matheus Nunes é a grande novidade na lista, depois de o próprio jogador do Sporting ter assumido que aceitou representar Portugal, rejeitando a convocatória que chegou do Brasil.



Em relação à lista de convocados anterior, de 25 jogadores, saem Gonçalo Inácio, Otávio e Pedro Gonçalves. Matheus Nunes e William Carvalho entram na lista de 24 elementos.



Eis a lista de convocados de Fernando Santos:

GUARDA-REDES: Anthony Lopes, Diogo Costa, Rui Patrício;

DEFESAS: Diogo Dalot, João Cancelo, Domingos Duarte, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes, Raphael Guerreiro,

MÉDIOS: Danilo Pereira, João Palhinha, Rúben Neves, Bruno Fernandes, João Mário, João Moutinho, Matheus Nunes, William Carvalho;

AVANÇADOS: Bernardo Silva, André Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Guedes e Rafa Silva.