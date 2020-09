A pouco mais de 24 horas do jogo contra a Croácia, para a Liga das Nações, Cristiano Ronaldo continua em dúvida. O avançado e capitão da Seleção Nacional tem uma infeção num dedo do pé direito, está a tomar um antibiótico e não subiu ao relvado do Dragão no treino desta sexta-feira. Pelo menos no período aberto à comunicação social.



Renato Sanches já não está com a equipa e Fernando Santos teve 23 atletas disponíveis para o trabalho. O departamento médico da FPF tudo está a fazer para recuperar Cristiano a tempo de ser opção, mas tudo dependerá da resposta do atleta ao medicamento prescrito.



O presidente Fernando Gomes e os vice-presidentes Humberto Coelho e João Vieira Pinto acompanharam o treino no relvado do Dragão. A partir das 12h45, Fernando Santos fará a antevisão à partida de sábado à noite (19h45) contra os vice-campeões do mundo.



Portugal venceu a primeira edição da Liga das Nações, em 2019.