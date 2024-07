A Seleção Nacional já está em Lisboa. Os dezoito jogadores que viajaram no avião fretado pela Federação Portuguesa de Futebol chegaram à capital pouco depois das 19 horas, tendo algumas dezenas de adeptos à sua espera.

Depois de o avião aterrar, os jogadores foram rápidos a deixar o interior do aeroporto, começando a sair pela porta VIP cerca de dez minutos depois. João Félix saiu a liderar o grupo, sendo o primeiro a aparecer frente aos adeptos: o jogador, que anda nas bocas do mundo por ter falhado o penálti que eliminou Portugal, entrou rapidamente no autocarro, que levaria os atletas para a Cidade do Futebol, e não voltou mais a ser visto.

Depois vieram todos os outros. José Sá, Francisco Conceição, Gonçalo Inácio, Gonçalo Ramos, Rui Patrício, Ruben Dias, Bernardo Silva, enfim. Só não viajaram para Portugal os oito que seguiram diretamente para férias - Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Rúben Neves, Vitinha, Diogo Dalot, Matheus Nunes, Bruno Fernandes e João Palhinha - e também Diogo Costa, que não foi visto em Lisboa.

Os que chegaram, foram recebidos por algumas dezenas de adeptos, entre os quais muitas crianças, que aplaudiram o desempenho da equipa no Euro 2024 e pediram uma selfie ou um autógrafo. Alguns, como Pepe, Ruben Dias ou o selecionador Roberto Martínez, responderam à solicitações, outros preferiram refugiar-se longe dos olhares.

Vale a pena referir, por fim, que vários atletas tinham as famílias à espera e não seguiram para a Cidade do Futebol de autocarro, saindo rapidamente em carros particulares.

Acaba assim a aventura portuguesa no Euro 2024.