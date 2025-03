Francisco Conceição e Gonçalo Ramos foram os futebolistas excluídos da ficha de jogo e vão, por isso, falhar o jogo desta noite de Portugal na Dinamarca.

Roberto Martínez levou 25 jogadores para Copenhaga, mas só pode ter 23 na ficha de jogo, pelo que teria de deixar dois de fora.

O selecionador optou assim por Francisco Conceição, que vem de uma lesão na Juventus e cumpriu apenas 16 minutos nas últimas três semanas, e por Gonçalo Ramos, que falhou toda a fase de grupos da Liga das Nações por problemas físicos.

Isto significa que Geovany Quenda, de apenas 17 anos, vai estar no Estádio Parken e poderá fazer a sua estreia absoluta pela seleção principal, neste jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga das Nações.

O Dinamarca-Portugal está agendado para as 19:45 (20:45 locais), no Estádio Parken, e terá arbitragem do bósnio Irfan Peljto.