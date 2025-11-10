Foi uma tarde tranquila de trabalho para a Seleção Nacional na Cidade do Futebol, em Oeiras, nesta segunda-feira. Apenas cinco jogadores trabalharam no relvado sob as ordens de Roberto Martínez no primeiro treino do estágio de novembro.

José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting), Diogo Dalot (Manchester United), Rúben Neves (Al Hilal) e João Cancelo (Al Hilal) foram os únicos atletas a trabalhar no relvado. Não tiveram jogo nas últimas 48 horas e não apresentam fadiga.

Os restantes atletas cumpriram trabalho de recuperação no ginásio, longe das câmaras dos jornalistas. Portugal defronta a Irlanda na próxima quinta-feira, em Dublin, e no dia 16 tem duelo marcado com a Arménia, no Estádio do Dragão, no Porto. A equipa procura assegurar o apuramento para o Mundial 2026.

Pedro Proença, presidente da FPF, ainda marcou presença no relvado, passando diante dos jornalistas. Questionado se queria falar sobre o momento de crispação no futebol português, respondeu com uma palavra: «Não.»

Os jogadores à disposição de Roberto Martínez:

Guarda-redes - Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting)

Defesas - Diogo Dalot (Manchester United), Nélson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Al Hilal), Matheus Nunes (Manchester City), Rúben Dias (Manchester City), Gonçalo Inácio (Sporting), António Silva (Benfica); Renato Veiga (Villarreal);

Médios - João Palhinha (Tottenham Hotspur), Rúben Neves (Al Hilal), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City);

Avançados - João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Rafael Leão (Milan), Carlos Forbs (Club Brugge), Gonçalo Ramos (PSG) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr).