A Seleção Nacional já trabalhou na Escócia, para onde viajou logo de manhã, depois de ontem ter vencido a Polónia por 3-1, em Varsóvia. Este domingo começou a preparar o jogo de terça-feira, que pode valer o apuramento para a fase final da Liga das Nações.

No estádio St. Mirren, Roberto Martínez orientou uma sessão de recuperação, em que os titulares de sábado, mais Trincão e Diogo Jota, ficaram pelo ginásio, enquanto os restante atletas trabalharam no relvado.

Em Paisley, cidade onde fica o estádio St. Mirren, que faz fronteira com Glasgow, os jogadores portugueses encontraram uma temperatura de seis graus e muito frio, portanto, o que é uma grande diferença em relação ao que acontece agora em Portugal.

Para esta segunda-feira está agendado o treino oficial, no mesmo St. Mirren, e a conferência de imprensa de Roberto Martínez, ambos marcadas para a parte da tarde. O jogo realiza-se em Glasgow, no Hampden Park, casa do modesto Queens Park FC e da própria seleção escocesa.