Fernando Santos vai divulgar a lista de convocados de Portugal para o play-off na quinta-feira, a uma semana das meias-finais frente à Turquia, no Estádio do Dragão (19h45).

Se vencer a Turquia, a seleção nacional vai à final discutir o apuramento para o Mundial do Qatar frente ao vencedor do Itália-Macedónia do Norte, também no Dragão, no dia 29 de março (19h45).



Nove anos depois, Portugal precisava novamente de superar um play-off para chegar a um Campeonato do Mundo. Em novembro de 2013, a seleção venceu por duas vezes a Suécia (1-0 em Lisboa e 2-3 em Solna) para apurar-se para o Mundial do Brasil.

Paulo Bento utilizou 16 jogadores nos dois duelos com os suecos, decididos com quatro golos do imparável Cristiano Ronaldo. Entre a primeira mão na Luz e a segunda mão na Friends Arena, o selecionador trocou apenas um titular, saindo Hélder Postiga para a entrada de Hugo Almeida.



VEJA ONDE ESTÃO AGORA OS JOGADORES QUE DISPUTARAM O ÚLTIMO PLAY-OFF POR PORTUGAL.