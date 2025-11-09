Pedro Neto e Pedro Gonçalves foram dispensados dos trabalhos da Seleção Nacional, para os últimos dois jogos de apuramento para o Mundial de 2026.

Através do site oficial, a Federação Portuguesa de Futebol anunciou a dispensa de ambos os atletas. O extremo do Chelsea fica de fora após a decisão conjunta dos departamentos médicos dos blues e da Direção de Saúde e Performance da FPF.

Por sua vez, o avançado do Sporting saiu lesionado do jogo entre o Sporting e o Santa Clara, tendo sido considerado «inapto» para integrar os trabalhos de Portugal.

Assim sendo, Roberto Martínez tem à disposição 24 jogadores para os jogos frente a Rep. Irlanda (13 de novembro) e Arménia (16 de novembro). O primeiro treino realiza-se já esta segunda-feira, a partir das 18h, sendo que os convocados se concentram na cidade do futebol durante a tarde.