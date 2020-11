Raphael Guerreiro foi o único ausente no primeiro treino da Seleção Nacional, que prepara os embates diante de Andorra, França e Croácia, os dois últimos para a Liga das Nações.

O jogador do Borussia Dortmund foi autorizado a apresentar-se apenas esta terça-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, tal como Anthony Lopes, guarda-redes do Lyon que chegou a tempo de integrar os trabalhos na véspera do particular com a Andorra no Estádio da Luz.

Cristiano Ronaldo, que abandonou o jogo do fim de semana com a Lazio algo queixoso, esteve a 100 por cento.

Refira-se ainda que os testes à covid-19 realizados na segunda-feira à noite a jogadores, treinadores e 'staff' deram todos negativo.

Portugal joga esta quarta-feira com a Andorra e no sábado recebe a França também no Estádio da Luz. Três dias depois mede forças fora com a Croácia no encerramento desta fase da Liga das Nações.