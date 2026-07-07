Roberto Martínez confirmou a saída do comando técnico da Seleção Nacional, após a eliminação de Portugal deste Campeonato do Mundo.

Perante este cenário, começam-se a aceitar palpites para quem vai suceder ao treinador espanhol. Jorge Jesus? Sérgio Conceição? Abel Ferreira? Vote AQUI.

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