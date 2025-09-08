Portugal goleou o Azerbaijão por 5-0 e Luís Freire fez história no comando técnico dos sub-21, tornando-se o treinador com o melhor resultado na estreia enquanto treinador da formação lusa.

O encontro de sexta-feira teve o resultado mais avolumado de um treinador, no primeiro jogo pelos sub-21, desde Jesualdo Ferreira, quando Portugal levou a melhor sobre o Luxemburgo, por 3-0, em 1989. Na altura, Jorge Couto fez um «bis» e Carlos Jorge também colocou o nome na lista de marcadores.

Recorde-se que Portugal arrancou da melhor forma a qualificação para o Campeonato da Europa do escalão, somando os mesmos três pontos de Bulgária e Chéquia no Grupo B.

Confira as estreias de todos os selecionadores dos sub-21 de Portugal: