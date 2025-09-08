Sub-21: estreia de Luís Freire frente ao Azerbaijão é a melhor de sempre
Goleada por 5-0 é o resultado mais avolumado de um treinador, no primeiro jogo pelos sub-21, desde Jesualdo Ferreira contra o Luxemburgo (3-0)
Portugal goleou o Azerbaijão por 5-0 e Luís Freire fez história no comando técnico dos sub-21, tornando-se o treinador com o melhor resultado na estreia enquanto treinador da formação lusa.
O encontro de sexta-feira teve o resultado mais avolumado de um treinador, no primeiro jogo pelos sub-21, desde Jesualdo Ferreira, quando Portugal levou a melhor sobre o Luxemburgo, por 3-0, em 1989. Na altura, Jorge Couto fez um «bis» e Carlos Jorge também colocou o nome na lista de marcadores.
Recorde-se que Portugal arrancou da melhor forma a qualificação para o Campeonato da Europa do escalão, somando os mesmos três pontos de Bulgária e Chéquia no Grupo B.
Confira as estreias de todos os selecionadores dos sub-21 de Portugal:
Mário Wilson - Bélgica (c): 0-0
Nelo Vingada - Bélgica (f):1-1
Jesualdo Ferreira - Luxemburgo (f): 3-0
José Alberto Costa - Itália (c): 2-0
Agostinho Oliveira - Estónia (f): 3-1
José Romão - Suíça (c): 2-1
José Couceiro - Letónia (f): 2-0
Rui Caçador - Países Baixos (f): 1-1
Oceano - Moçambique (c): 2-0
Rui Jorge - Suécia (c): 3-1
Luís Freire - Azerbaijão (c): 5-0