Sub-21: Gibraltar-Portugal, 0-11 (crónica)
Deu para tudo, sem dó nem piedade…
Deu para tudo, sem dó nem piedade…
Onze golos... onze momentos de magia lusa. Gibraltar sofreu um autêntico atropelo no encontro da quarta jornada da fase de qualificação para o Europeu de 2027 e os sub-21 de Portugal não estiveram para brincadeiras.
RECORDE AQUI O FILME DESTE ENCONTRO.
Luís Freire realizou uma autêntica revolução no onze inicial, sendo que apenas Rodrigo Mora e Roger Fernandes se mantiveram nas escolhas do técnico, face ao último compromisso diante da Bulgária.
Ainda assim, as dinâmicas na equipa não sofreram quaisquer alterações e a verdade é que Portugal entrou a todo o gás, com dois golos praticamente dentro dos primeiros dez minutos de jogo. Dois cruzamentos muito bem tirados resultaram em golo, ora de Diogo Travassos, ora de Gustavo Varela. O lateral do Moreirense, emprestado pelo Sporting, estreou-se a marcar pela Seleção Nacional e no lance seguinte serviu o colega de equipa para o 2-0.
O terceiro surgiu pela cabeça do único jogador luso a marcar em todos os jogos desta fase de qualificação: Rodrigo Mora. Na sequência de mais um cruzamento para a grande área, o jovem jogador do FC Porto nem precisou de tirar os pés do chão para fazer o 3-0, face às muitas dificuldades de Gibraltar para criar perigo junto da baliza de André Gomes.
Para o segundo tempo, Luís Freire mexeu na equipa e lançou Fabio Baldé para o lugar de Roger Fernandes, uma substituição que se revelou bem conseguida. Após mais uma arrancada de Carlos Forbs pelo lado direito, o avançado do Hamburgo surgiu solto de marcação dentro da área e só teve mesmo de encostar para o 4-0.
Seguiu-se uma autêntica avalanche ofensiva de Portugal, após uma entrada mais bem conseguida do adversário no segundo tempo, apesar do golo sofrido. Mateus Fernandes e Gabriel Brás deram contornos de goleada a um resultado bastante avolumado para os comandados de Luís Freire.
Ora, no banco de suplentes estavam ainda mais desestabilizadores e à qualidade que já se encontrava no relvado sintético, o técnico juntou a irreverência de Geovany Quenda. O avançado do Sporting abriu o livro e esteve em destaque na criação de uma diferença abismal para o adversário. Gustavo Varela e Diogo Travassos chegaram ao «bis» no encontro e Chermiti também foi a tempo de colocar o nome na lista de marcadores.
Até final, a Seleção de sub-21 ainda conseguiu igualar a maior goleada de sempre na categoria e com claro destaque para um pontapé indefensável de Geovany Quenda, mesmo ao cair do pano. A bola saiu como um míssil do pé esquerdo do avançado leonino e ainda bateu na trave, antes de beijar as redes da baliza. O resultado importa bastante, mas Portugal confirma mais três pontos na corrida rumo à fase final do Campeonato da Europa.
A Figura: Gustavo Varela
Não era fácil escolher apenas um elemento que se tenha destacado dos demais, mas o que é certo é que o avançado do Gil Vicente foi, a par de Diogo Travassos, um dos que colocou por duas vezes o nome na lista de marcadores. Sempre com movimentações típicas de ponta de lança, Gustavo Varela contribuiu para o «atropelo» luso sobre a formação de Gibraltar e mostrou-se sempre muito à vontade entre os centrais adversários.
O Momento: Quenda abre o livro
Já em cima do apito final do árbitro e quando nada o faria prever, o avançado do Sporting tirou um adversário da frente e desferiu um remate absolutamente letal para a baliza de Gibraltar. Entre os postes, o guarda-redes nada conseguiu fazer para evitar um golo monumental de Quenda, que confirmou assim o igualar do resultado mais avolumado na história dos sub-21 de Portugal: 11-0.
Positivo: Mateus Fernandes
Ao lado de Mateus Fernandes, o médio do West Ham esteve praticamente em todo o lado e o jogo de Portugal passou-lhe quase sempre pelos pés. Com uma qualidade técnica acima da média, Mateus Fernandes colocou a bola onde quis, transformou o jogo da Seleção Nacional em algo mais difícil de prever e ainda foi a tempo de colocar o nome na lista de marcadores, com um pontapé de primeira, sem deixar a bola bater no relvado.