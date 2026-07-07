Nelson Semedo, jogador da Seleção Nacional, na zona mista, após a derrota da seleção portuguesa com Espanha (1-0), nos oitavos de final do Mundial 2026:

Como está o balneário nesta altura

«Obviamente, estamos todos tristes pela eliminação. Queríamos passar e ir o mais longe possível, mas agora é levantar a cabeça. Vamos de férias, recuperar e voltar mais fortes.»

Esta geração brilhante vai ter mais alguma oportunidade como esta?

«Acho que todas as gerações de Portugal foram boas. Nós tivemos a geração que ganhou o Euro 2016. Depois ganhámos a Liga das Nações em 2019, se não me engano. E ganhámos o ano passado, contra esta mesma equipa, a Liga das Nações também. Por isso, acho que é continuar a acreditar em nós, porque já mostrámos que temos muito potencial.»

Porque é que a equipa nunca pareceu estar a cem por cento?

«Há jogos que não correm como nós queremos. Jogámos contra equipas diferentes, que nos pedem coisas diferentes. E se calhar não conseguimos materializar a nossa qualidade dentro de campo. Mas, como já referi, são coisas que acontecem. Há jogos que não jogamos bem e acabamos por ganhar. Há jogos que jogamos bem e acabamos por não ganhar. É tirar as ilações positivas disso e ver o que não foi tão positivo e melhorar.

Houve alguma palavra do capitão, de Cristiano Ronaldo, no balneário?

Sim, ele falou com o pessoal. E nada, Cristiano, nós só temos que agradecer e aplaudir o que ele fez pelo nosso país. Não só vocês, a media, mas todos os portugueses deveríamos bater a palmas ao Ronaldo. Foi um pilar para Portugal. E eu, graças a Deus, daqui a uns anos vou ter a sorte de dizer aos meus netos que eu joguei com o Cristiano na seleção.»