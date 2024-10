Tiago Santos foi dispensado da seleção sub-21, anunciou este domingo a Federação Portuguesa de Futebol.

O lateral direito não viajou com a Seleção Nacional, face a um traumatismo no tornozelo direito que sofreu no encontro com as Ilhas Faroé (3-1).

«De Copenhaga para Andorra viajaram apenas 22 jogadores, já que Tiago Santos foi dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional Sub-21», pode ler-se no comunicado oficial.

A Seleção sub-21 viajou, este domingo, até Andorra, onde vão disputar o último jogo da qualificação para o Euro 2025, na terça-feira, às 17h.