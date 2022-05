José Lima, selecionador nacional sub-17, em declarações no final da eliminação de Portugal do Europeu, após perder com a França no desempate através de grandes penalidades:

«O nosso objetivo não foi alcançado. Estamos muito tristes, mas estou muito orgulhoso desta equipa e da prestação que todos tiveram. Terminámos a primeira parte extremamente fatigados, abordámos o jogo da mesma forma, mas tivemos menos um dia de recuperação e ainda tivemos de mudar de hotel. Nestes jogos, depois de tantos minutos seguidos, tem alguma influência.

Mentalmente, a equipa ao intervalo conseguiu recuperar. Fizemos uma segunda parte de grande entrega e atitude. Depois, nas grandes penalidades, tivemos azar. A quinta grande penalidade da França vai bater na barra e depois bate nas costas do nosso guarda-redes e entra. Caso não tivesse batido, seríamos nós a estar na final. A seguir, não concretizámos.

Temos que dar os parabéns à seleção francesa, foi mais competente do que nós, marcou mais uma grande penalidade do que nós, mas devo dizer mais uma vez: grande orgulho nesta equipa, grande orgulho nestes jovens jogadores que deram tudo por eles, pelo país, pelos clubes que representam e eu, como treinador deles, volto a dizer, estou muito, muito orgulhoso.»