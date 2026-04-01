Tomás Araújo, em declarações à flash interview da RTP, após a vitória de Portugal sobre os Estados Unidos, por 2-0:

Análise ao triunfo sobre os Estados Unidos

«Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, a primeira parte tivemos dificuldades nos primeiros minutos, porque o jogo estava muito partido. Sentimos isso e eles criaram muitas oportunidades. Depois tivemos o nosso momento com bola e o golo surgiu. Controlámos o jogo e na segunda parte acho que foi um jogo muito bem conseguido pela equipa.»

Convocatória com algumas ausências

«Estes dois jogos foram jogos em que muitos de nós estávamos aqui a jogar uns com os outros pela primeira vez e isso notou-se. Neste segundo jogo libertámo-nos mais um bocado e já conhecemos as dinâmicas um pouco melhor e correu bem.»

Acredita na chamada para o Mundial?

«Acho que fiz o meu trabalho, bem feito. Agora cabe-me apenas esperar pela decisão do selecionador e vou fazê-lo de consciência tranquila.»