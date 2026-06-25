A Seleção Nacional efetuou a sessão de trabalho desta quinta-feira no pavilhão comunitário de Palm Beach Gardens, depois de a sessão no relvado ser interrompida devido à ocorrência de trovoada.

Mas vamos por partes.

Os jogadores começaram por trabalhar normalmente no relvado, mas logo a seguir ao fim dos 15 minutos abertos à imprensa, tanto o grupo de trabalho como os jornalistas tiveram de abrigar-se devido à ocorrência de trovoada num raio inferior a treze quilómetros.

A Seleção foi então levada de autocarro para um pavilhão próximo do centro de treinos, para manter os jogadores em atividade. Trata-se de um pavilhão para o qual o grupo já foi conduzido na outra sessão interrompida pela trovoada e que está protocolado entre a Federação e as autoridades locais.

Cerca de uma hora e um quarto depois disso, e sem que a situação atmosférica tivesse melhorada, Roberto Martínez deu por concluído o treino e a comitiva voltou de autocarro para o hotel.

O selecionador, de resto, trabalhava com o grupo na sua totalidade, após a reintegração de Tomás Araújo na quarta-feira, um dia antes.

Nos quinze minutos abertos à imprensa, a sessão começou com uma volta ao relvado em jeito de passeio. Depois o grupo foi dividido em dois: os titulares, à exceção de Cancelo e de Diogo Costa, mas reforçado com Chico Conceição.

Esse grupo fazia exercícios de alongamento à sombra de uma tenda, enquanto o restante plantel, com Cancelo incluído, treinava normalmente às ordens de Roberto Martínez. Os quatro guarda-redes efetuavam treino específico à parte.

Até que a trovoada apareceu e veio alterar por completo os planos de Portugal.

A comitiva, recorde-se, prepara o duelo da terceira jornada do Grupo K, contra a Colômbia, marcado para domingo, às 00h30.

É a segunda vez que um treino da Seleção é cancelado por esta razão. No dia 14 de junho, a Seleção Nacional também não pôde trabalhar no relvado.