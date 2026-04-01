Francisco Trincão, em declarações à flash interview da RTP, após a vitória de Portugal sobre os Estados Unidos, por 2-0:

Importância do estágio para o Mundial

«Pelas condições, pelas viagens, por tudo. Sabemos que o Mundial vai ser um pouco disso, com adaptações aos estádios, aos locais e ao fuso horário. Este estágio serviu para isso e estamos felizes por ganhar.»

«Dores de cabeça» para Martínez...

«Dizemos sempre isso, o mister vai ter muitas dores de cabeça. Somos muitos bons jogadores por Portugal e cabe ao mister decidir quem são os melhores e quem é que quer levar para o Mundial.»

RELACIONADOS
