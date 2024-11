A noite desta sexta-feira é mais uma para Cristiano Ronaldo recordar, assim como para os internacionais polacos, Nicola Zalewski e Piotr Zielinski.

Depois de apontar um «bis», frente à Polónia, CR7 saía das imediações do Estádio do Dragão, quando foi parado por dois dos seus adversários para tirar fotografias. O momento ficou registado em vídeo e é possível ver a felicidade na cara dos dois atletas durante a interação com o avançado português.

Veja aqui o momento entre Ronaldo, Zalewski e Zielinski: