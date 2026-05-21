Tal pai, tal filho. A definição perfeita do golo apontado por Cristianinho frente à Grécia, no Torneio de Desenvolvimento da UEFA que decorre em Bragança.

Ao serviço dos sub-16 de Portugal, o filho de Cristiano Ronaldo respondeu de forma perfeita a um cruzamento do lado esquerdo e cabeceou de forma exemplar para o fundo da baliza. Este lance confirmou o 1-0 para a Seleção Nacional logo aos cinco minutos de jogo.

Cristianinho ainda chegou ao bis pouco antes dos 70 minutos de jogo, aproveitando um erro do guarda-redes para encostar de baliza aberta.

Recorde-se que, na ronda inaugural, Portugal derrotou a Chéquia por 2-0, graças aos golos de Carlos Moita e José Garrafa.

Assista aqui ao primeiro golo de Cristianinho Júnior:

[Notícia atualizada às 18h30]