A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou, esta terça-feira, o lançamento de uma camisola em homenagem a Eusébio.

Através do site oficial, a FPF apresentou a edição especial e única deste equipamento, que será utilizado apenas uma vez pela Seleção Nacional, no encontro diante da Arménia, marcado para 16 de novembro, no Estádio do Dragão.

Com o objetivo de criar uma camisola «posicionada entre a nostalgia e a cultura contemporânea do futebol», a camisola tem a cor preta como base, além dos detalhes em dourado (no símbolo e números).

«Quando a Puma nos contactou e explicou a sua ideia, senti-me profundamente emocionada e honrada. O Eusébio tinha uma relação muito próxima com a marca e uma sincera amizade com o fundador, Rudolf Dassler. Ver a sua memória celebrada num projeto tão bonito e significativo enche-me de orgulho. Tenho a certeza de que Eusébio ficaria muito feliz com esta homenagem», garantiu Flora Bruheim, viúva de Eusébio.

Assista aqui ao vídeo de apresentação da camisola: