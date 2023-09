A Seleção Nacional de râguebi estreia-se no Mundial este sábado, diante do País de Gales, e recebeu nas últimas horas um forte incentivo da Seleção Nacional de futebol.

Aproveitando a presença no Algarve, para defrontar o Luxemburgo, quatro jogadores da equipa das quinas – Rafael Leão, João Palhinha, António Silva e Bernardo Silva – fizeram questão de dar uma força aos Lobos.

«Olá, malta. Estamos aqui a apoiar-vos, e era para mandar-vos uma grande força para o Mundial. Força, Lobos! Vamos!», disse o quarteto.

Portugal integra o grupo C do Mundial, juntamente com País de Gales, Geórgia, Austrália e Ilhas Fiji.