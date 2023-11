Portugal concluiu a melhor fase de qualificação de sempre, com dez vitórias consecutivas, batendo a Islândia no Estádio de Alvalade (2-0). A seleção lusa assume-se como candidata à conquista do Campeonato da Europa de 2024 e recolhe elogios da imprensa internacional.

A Marca destaca a «qualificação imaculada», o L’Équipe descreve a qualificação como «perfeita» e menciona um «Grande Slam» português, utilizando uma expressão popularizada pelo técnicos.

Os jornais lá fora salientam o impacto de Roberto Martínez, sucessor de Fernando Santos no comando da seleção nacional, e referem ainda que Cristiano Ronaldo, desta vez, ficou em branco, perdendo para Lukaku a corrida pelo título de melhor marcador da fase de apuramento.

O que dizem os jornais lá fora:

Marca (Espanha)

«Portugal ganhou o seu décimo jogo em 10 (grupo de seis) numa fase de qualificação imaculada, na qual a equipa de Roberto Martínez quebrou todos os recordes: todos os jogos ganhos, apenas dois golos sofridos e 36 a favor, sendo a seleção com melhor registo goleador. Portugal garante a melhor qualificação de sempre.»

AS (Espanha)

«A era de Roberto Martínez em Portugal não podia ter começado da melhor forma. A sua seleção terminou a fase de qualificação com pleno de vitórias, dez em dez, marcando 36 golos e sofrendo apenas dois. A vitória frente à Islândia foi a conclusão desta primeira etapa do treinador espanhol o banco português, um triunfo em que, estranhamente, Cristiano Ronaldo não marcou, apesar de ter beneficiado de bastantes oportunidades.»

L’Équipe (França)

«Portugal bate a Islândia e garante o Grand Slam na qualificação para o Euro2024. A seleção portuguesa completou a sua campanha de qualificação perfeita neste domingo à noite, com uma vitória frente à Islândia (2-0). Dez jogos, dez vitórias, 36 golos marcados e apenas dois sofridos: os jogadores de Roberto Martínez, que assumiu o cargo em janeiro, voaram no grupo de qualificação.»

Sky Sports (Inglaterra)

«A seleção de Portugal terminou a fase de qualificação com a décima vitória consecutiva, depois de golos de Bruno Fernandes e Ricardo Horta terem garantido o triunfo por 2-0 frente à Islândia.»

Gazzetta Dello Sport (Itália)

«Portugal fez dez em dez: CR7 e companhia fecharam o grupo com todos os pontos, 36 golos marcados e apenas dois concedidos. No jogo frente à Islândia, Bruno Fernandes inaugurou o marcador com um remate cruzado. O substituto Ricardo Horta, ao minuto 66, fechou a contagem.»

Voetbal International (Países Baixos)

«Portugal venceu a Islândia no domingo à noite e garantiu um ‘score’ perfeito durante a fase de qualificação para o Europeu.»

Lance (Brasil)

«Portugal venceu a Islândia neste domingo, por 2-0, na 10.ª jornada do Grupo J de qualificação para o Euro, no Estádio de Alvalade, em Lisboa. Bruno Fernandes e Ricardo Horta marcaram para a seleção portuguesa. Com este resultado, os portugueses terminaram a competição no primeiro lugar, de forma isolada, com 30 pontos, e qualificaram-se para o Euro2024.»