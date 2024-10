A Federação Portuguesa de Futebol vai iniciar uma nova era em 2025. Não falamos apenas das eleições - mas também em relação aos equipamentos. Depois de 27 anos a vestir as seleções portuguesas, a FPF deixará de ser fornecida pela norte-americana Nike.

A Puma será a nova parceira da Seleção portuguesa a partir do próximo ano e já se desenham os equipamentos da nova era. O site especializado em equipamentos Opaleaks divulgou aquela que garante ser a nova camisola da Seleção.

Toda vermelha e com alguns pormenores nas mangas e no colarinho em preto e bege, as quinas ficam no interior da camisola, nas costas. Gostava que esta fosse a nova 'pele' da Seleção? Ora veja: