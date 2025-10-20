Cristiano Ronaldo Junior foi convocado por Filipe Ramos para a Seleção Nacional de sub-16.

O filho de Ronaldo, capitão da Seleção AA lusa, está no lote de 22 nomes que vão representar Portugal na Taça das Federações, na Turquia.

A seleção portuguesa vai participar em três duelos frente aos turcos, Inglaterra e ainda, País de Gales.

«Cristianinho» já tinha sido convocado para a Seleção de sub-15, por quem se estreou a marcar em maio, frente à Croácia.

A lista dos 22 convocados para a Seleção sub-16:

AL NASSR: Cristiano Dos Santos



FC PORTO: Emiliano Cassamá; Gonçalo Fontes; Gonçalo Santos; Salvador Ribeiro



ALVERCA: Afonso Pereira



SANTOS: Kauã Araujo



SP. BRAGA: Rafael Cabral; Valdir Fernandes



BENFICA: Francisco Wang; Guilherme Castro; Martim Gomes; Simão Lopes; Tomás Pedrosa



SPORTING: Afonso Guerra; Diego Farinha; José Garrafa; Leonardo Damião; Samuel Tavares; Tiago Freitas; Victor Bastianele



V. GUIMARÃES: Tiago Amorim