O avançado Fábio Silva admitiu esta quarta-feira que tem como objetivo tornar-se no melhor marcador de sempre da seleção portuguesa sub-21, mas garantiu que o seu foco principal está no Europeu de 2025.

«É um objetivo, mas não é algo com que esteja obcecado. Até agora, os golos que marquei surgiram de forma natural e consistente, e é isso que quero continuar a fazer», disse o jogador, em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Com 15 golos em 28 jogos, Fábio Silva está a apenas um golo de igualar Hugo Almeida, o atual melhor marcador da seleção sub-21 [16 golos].

Já perto do Europeu na Eslováquia, que decorre de 11 a 28 de junho, o avançado afastou questões sobre o seu futuro, já que ainda não sabe se regressará ao Wolverhampton ou seguirá para outro clube após o empréstimo ao Las Palmas.

«Não é algo em que pense agora. O mais importante é a seleção. Se fizer bem aqui, coisas boas virão depois, seja no Wolves ou noutro lado», afirmou o avançado de 22 anos.

«Transferências, onde vou ficar ou não, não é o mais importante - se eu fizer as coisas bem na seleção, coisas boas vão acabar por acontecer, seja no ‘wolves’ ou outra equipa qualquer», concluiu.

Esta temporada, Fábio Silva realizou 25 jogos ao serviço do Las Palmas tendo apontado 10 golos e feito três assistências.

A seleção nacional sub-21 está no Grupo C com França, Polónia e Geórgia, estreia-se no dia 11 de junho, frente aos franceses.