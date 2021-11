Tomás Händel alertou que a seleção portuguesa vai ter dificuldades no segundo jogo com o Chipre em poucos dias, na terça-feira, no apuramento para o Euro2023 de futebol de sub-21.

«Já sabemos os pontos mais fortes, mas eles também. Sabemos o que nos espera, mas vai, novamente, ser um jogo muito complicado e temos de estar ao nosso melhor, se o quisermos vencer», afirmou o médio do Vit. Guimarães, na antevisão ao duelo desta terça-feira.

Händel desvalorizou o facto de esta ser a segunda vez que as duas equipas se defrontam, depois da vitória na sexta-feira, em Larnaca, por 1-0, graças a um golo de Gonçalo Ramos.

«Foi uma vitória muito importante nesta caminhada para o Europeu, num campo muito difícil, contra uma equipa que sabíamos estar bem organizada, que era difícil jogar no campo deles», reconheceu.

O médio português, que se estreou pela seleção, entrando aos 87 minutos, assume que a equipa quer «elevar a exibição», mas sublinhou as ocasiões criadas ante o Chipre, apesar do resultado escasso.

«Seria mais preocupante se não criássemos essas situações para finalização. Não é o caso, por isso estamos tranquilos. Também é importante realçar o trabalho defensivo da equipa. Somos a única equipa na fase de qualificação que ainda não sofreu qualquer golo e assim queremos continuar», destacou.

A seleção portuguesa, que ainda não conta com Rui Jorge por ter testado positivo à Covid-19, lidera o grupo D, com 12 pontos em quatro jogos.