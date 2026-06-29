João Félix, jogador da Seleção Nacional, em declarações esta segunda-feira de manhã em Palm Beach, lançado já o jogo dos 16avos de final do Mundial.

Como vai ser defrontar a Croácia?

«Nós conhecemos bem a Croácia, já jogámos inúmeras vezes contra eles, mesmo nesta era do mister Roberto Martínez, já nos defrontámos algumas vezes. Sabemos o que podemos esperar deles, sabemos o que temos de fazer, até acho que é uma mais-valia termos de jogar contra eles porque é uma seleção europeia, estamos habituados a vê-los jogar e já jogamos contra eles. Sabemos bem as suas forças. Vamos analisar as debilidades deles e aproveitar esse conhecimento da melhor forma.»

O que pode prometer aos portugueses?

«O que posso prometer ao portugueses é trabalho, dedicação e que estejam tranquilos. A malta aqui está tranquila, não é por termos empatado dois jogos que que há desconfiança ou ou que estamos menos confiantes. É um Mundial, todos os jogos são complicados, mesmo as seleções que a malta pensa que possam ser mais fáceis ou não, acabam por se tornar complicadas. A malta só tem que estar tranquila, tal como nós estamos, preparados para o jogo da Croácia. Temos muita confiança que vamos ganhar. E faremos tudo para para passar na próxima fase.»