Roberto Martínez, selecionador nacional, voltou a falar sobre a vitória frente à Polónia, que ditou o apuramento de Portugal e o primeiro lugar no Grupo A1 da Liga das Nações. Com a presença nos quartos de final garantida, o técnico falou sobre as mudanças que fez na convocatória para o jogo com a Croácia e comentou a primeira parte frente à Polónia.

«A conversa que tive no intervalo? Jogar pela Seleção é importante mostrar a mesma energia e intenção. Contra a Polónia a primeira parte foi muito má porque faltou propósito, energia e execução para procurar os espaços que precisamos de encontrar. Estivemos cerca de dois anos a trabalhar juntos. Podemos ajudar os jogadores a reagir em momentos difíceis durante o jogo», começou por dizer na antevisão ao jogo com os croatas.

«Amanhã (segunda-feira) é um jogo para os jogadores terem muita energia. É Importante olhar para trás, como o estágio de setembro e outubro, e perceber que sempre fizemos quatro ou seis mudanças no onze. Acredito muito que os jogadores precisam de ter energia durante o segundo jogo para estarem ao mesmo nível. Há jogadores que têm mais de 1000/1500 minutos esta época. Amanhã temos jogadores com energia e frescos para executar os conceitos que Portugal precisa», referiu.

De seguida, o treinador de Portugal abordou um tema que tem dado que falar: os nomes que há no radar para jogadores pela Seleção Nacional.

«Acompanhamos todos os jogadores que podem jogar pela Seleção. A porta está sempre aberta, mas também é difícil quando temos jogadores com muita qualidade, compromisso e experiência. Mas há oportunidades, Durante os cinco jogos da Liga das Nações demos oportunidade a outros jogadores para mostrarem o que podem fazer. O grupo agora é maior do que era antes do Euro. Esse é o objetivo, ganhar todos os jogos, mas criar um grupo com mais competitividade. Acompanhamos todos os jogadores de uma forma profissional e honesta», concluiu.

O último jogo de Portugal na fase de grupos da Liga das Nações está marcado para esta segunda-feira, às 19h45, em Split. Poderá acompanhar o embate com a Croácia no Maisfutebol.