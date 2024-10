A opinião da imprensa internacional é unânime relativamente à vitória da Seleção sobre a Polónia (3-1), em Varsóvia, na terceira jornada da Liga das Nações. Os jornais estrangeiros destacam a superioridade lusa ante os polacos e colocam Cristiano Ronaldo entre as principais figuras da partida.

Na Polónia, a Gazeta Wyborcza escreve que a diferença de apenas dois golos no resultado «escondeu uma enorme vantagem para os visitantes» e deixa críticas à seleção polaca: «Talvez nunca tenha sido suficiente fazer tão pouco para jogar na selecção principal polaca.»

Já o Przeglad Sportowy, destaca que a Polónia «perdeu merecidamente» e o resultado «deveria ter sido ainda pior».

«A seleção polaca tentou por um momento desafiar as estrelas de Portugal, mas a resistência não durou muito. Os Vermelhos e Brancos perderam por 1-3 na Liga das Nações e deram à nossa equipa uma verdadeira lição de futebol.»

Cristiano Ronaldo é também destaque no Przeglad Sportowy. «Depois do Campeonato da Europa, em que Cristiano Ronaldo não marcou nenhum golo e nem sequer converteu um penálti, houve muitas vozes por toda a Europa, mas antes fora de Portugal, de que CR7 devia despedir-se da seleção nacional. No entanto, o jogador de 39 anos não pretende fazer isso e atualmente marca em todos os jogos da Liga das Nações.»

A Marca destaca que «Cristiano soma e segue... num Portugal que acabou a sofrer diante da Polónia», em alusão à reta final do encontro.

Já o Mundo Deportivo, da Catalunha, aponta que Ronaldo venceu a batalha com Robert Lewandowski, figura do Barcelona: «Cristiano ganha a Lewy e Portugal acaricia o bilhete para os quartos.»

«Portugal mostrou que é muito mais equipa do que a Polónia e conseguiu uma vitória no Nacional de Varsóvia (1-3) que o deixa a um passo dos quartos de final da Liga das Nações. Cristiano Ronaldo, autor de um golo, venceu a batalha de capitães e lendários goleadores contra Robert Lewandowski.»

Em Itália, a Gazzetta dello Sport salienta o leque de opções da seleção portuguesa. «O sábado da Liga das Nações volta a recompensar Portugal com os seus mil recursos: os portugueses vencem por 3-1 na Polónia graças aos fenómenos das duas equipas de Manchester (assistência de Bruno Fernandes, remate de Bernardo Silva) mas também à fuga de Leão então corrigida por Cristiano Ronaldo, além de um autogolo tardio.»

Por França, o L'Equipe escreve sobre a diferença de qualidade entre as duas equipas. «A este ritmo, não estamos prestes a ver novamente uma vitória polaca sobre Portugal. Desde a última, em 2006, provavelmente nunca houve tanta diferença entre as duas equipes. A equipa de Cristiano Ronaldo, pouco abalada no início da partida, foi soberana por mais de uma hora, dominando de tal forma o adversário que não se deveria ter contentado com a vantagem de dois golos no final da partida.»