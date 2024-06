A Seleção Nacional viajou para o outro lado da Alemanha e em boa hora o fez. Isto porque em Dortmund, ali na região da Vestfalia, não muito longe de Marienfeld, está a cair esta tarde uma verdadeira tempestade.

As imagens são impressionantes: um autêntico dilúvio abateu-se sobre o Signal Iduna Park, onde a água corre abudantemente. Isto quando falta cerca de uma hora para o início do Geórgia-Turquia, o primeiro jogo do Grupo F, no qual também está Portugal.

Vai ser portanto um relvado encharcado que vai receber este encontro, no relvado que recebe o segundo jogo de Portugal.