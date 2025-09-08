Bernardo Silva, médio da Seleção nacional, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Hungria, agendado para esta terça-feira, em Budapeste:

Preparado para voltar à equipa?

«Ainda não sabemos a equipa para amanhã. Ontem, a única coisa que houve foi um treino de recuperação para os jogadores que jogaram [com a Arménia] e um bocado mais para quem não jogou. Estamos todos preparados para dar a resposta que é necessária para garantir os três pontos, e eu sou um deles. Estou mais do que preparado para amanhã».

