Bernardo Silva: «Estou mais do que preparado para amanhã»
Médio do Manchester City não foi utilizado no jogo com a Arménia e pode voltar frente à Hungria
Bernardo Silva, médio da Seleção nacional, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Hungria, agendado para esta terça-feira, em Budapeste:
Preparado para voltar à equipa?
«Ainda não sabemos a equipa para amanhã. Ontem, a única coisa que houve foi um treino de recuperação para os jogadores que jogaram [com a Arménia] e um bocado mais para quem não jogou. Estamos todos preparados para dar a resposta que é necessária para garantir os três pontos, e eu sou um deles. Estou mais do que preparado para amanhã».
